Забравен багаж затвори Централна жп гара в Пловдив

Автор: Труд онлайн
Крими и право
Снимка: Архив

Забравен багаж затвори за кратко Централна жп гара в Пловдив и отцепи района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.  

Нищо обезпокоително не е открито при щателната проверка на установен багаж без собственик в зоната на гарата в Пловдив. За около час по обед периметърът около гарата беше ограничен, за да бъде направена проверката. Докато тя е течала, жена е поискала да си вземе забравения от нея багаж.

Работата на Централна гара в Пловдив е възстановена минути след това.

Още от (Крими и право)

Най-четени

Мнения