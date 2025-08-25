Прокуратурата обвини 18-годишен за пожара в столичния квартал „Кръстова вада“

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини 18-годишен за умишлен палеж в столичния квартал „Кръстова вада“ и го задържа за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

Той е обвинен за това, че около 15:00 ч. вчера на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ 27 запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили.

Разследването продължава. Предстои СГП да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Сигналът за пожара беше подаден в 15:06 часа. Изпратени бяха шест екипа от Столичната пожарна.