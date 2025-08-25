Пиян без шофьорска книжка уби жена

Трагедия край Габрово

Жертвата пътувала в микробус, връщала се от кръщене

Петима са ранени

Пиян и без книжка шофьор предизвика катастрофа, при която загина жена. Други петима са ранени.

Тежкият пътен инцидент стана малко преди 22,30 ч в неделя на пътя Габрово-Севлиево.

По предварителна информация 26-годишният шофьор, предизвикал инцидента, се е врязал в пътуващ пред него бус. Ударът бил толкова силен, че микробусът се е преобърнал в платното за насрещно движение и се ударил с джип БМВ. При инцидента е загинала 45-годишна жена, а петима души са ранени. Настанени са за лечение в Габрово и Плевен.

Установено е, че нарушителят на пътя управлявал след употреба на алкохол - 2,24 промила. По неофициална информация той е карал чужда кола с българска регистрация. Младият шофьор нямал регистрирана българска книжка, твърдял, че притежава свидетелство за управление от друга държава.

Въпросът за правоспособността на водача предстои да бъде изяснен от прокуратурата в Габрово.

Според местни хора, групата, пътуваща в микробуса, се е прибирала от кръщене. Заради тежкия инцидент участъкът бе затворен за цели 6 часа.

Верижна катастрофа затрудни днес и движението на пътя между Бяла Слатина и Борован.

По първоначални данни на пътното платно са били спрели пикап и товарен автомобил с прикачен малък верижен багер. Заради спрелите возила, в същата лента започнали да се натрупват коли - първоначално 3 леки автомобила. Малко след това до тях стигнал бус. Шофьорът му не видял, че возилата са спрели и се забил в тях. При удара е пострадал човек, който бил транспортиран в болница. Заради катастрофата движението в района бе затруднено.

Трима души са загинали през последното денонощие по пътищата на страната. От началото на годината жертвите на катастрофи са 274, а ранените са 5448. При сравнение с реалните данни за загиналите (286) през същия период на 2024 г., се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през тази година.