Тежка катастрофа във Великотърновско: Младеж е с опасност за живота

16-годишно момче е в тежко състояние след пътнотранспортно произшествие във Великотърновска област, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 декември в района на село Водолей. Автомобилът е бил управляван от 25-годишен водач. При катастрофата е пострадал младежът, който е пътувал на задната седалка.

Пострадалото момче е настанено за лечение в болница, с опасност за живота.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни.