Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна отново, изхвърляйки облаци пепел с височина над 8 километра

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна отново, изхвърляйки облаци пепел с височина над 8 километра, съобщиха властите, които повишиха степента на тревога до най-високата, а австралийска авиокомпания отмени някои полети в Бали в петък, съобщава Reuters.

Голямото изригване на вулкана в четвъртък вечерта в провинция Източна Нуса Тенгара последва десетки по-малки изригвания от 13 март насам, се казва в изявление на националната геоложка агенция.

Lewotobi volcano in Indonesia has produced a very large explosion. Listen to the video, you can hear lapilli/ash hitting roofs and the ground.... 🔊👀



📹 Oztha Zg/FB pic.twitter.com/2AxMCKgz5n