Във Варна разкриват социални услуги в три нови сгради

Във Варна започва изграждането на три нови сгради, в които ще се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги, съобщиха от общината. Проектът е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 4,38 млн. лв., а крайният срок за изпълнение е юни 2026 г.

Със средствата в общински имот в кв. "Възраждане" ще бъдат построени две къщи за резидентна грижа за общо 30 пълнолетни с интелектуални затруднения и център за специализирана подкрепа на хора с увреждания и техните семейства. От услугите му ще могат да се възползват 30 потребители. Целта е да се подобри качеството на живот на варненци в нужда и да се създадат реални възможности за социалното им включване, коментира ресорният зам.-кмет Снежана Апостолова.