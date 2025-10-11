Във Велико Търново протестираха срещу замърсяването на въздуха от завод "Кроношпан"

Великотърновци излязоха на протест срещу постоянното замърсяване на въздуха от завода за преработка на дървесина на "Кроношпан България". Протестът беше организиран от партия "Възраждане" и затвори за часове транспортния достъп до квартал "Чолаковци" и промишлената зона "Дълга лъка". От дружеството твърдят, че инвестират в екология.

Протестиращите вървяха от центъра на квартал "Чолаковци" до портала на завода, който беше блокиран от полиция. Пътищата също бяха затворени.

Мерките, които са взети за завода в Бургас, да бъдат и във Велико Търново, за да бъдат защитени гражданите, заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Янчев:

"Огради по 6 метра, измервателната станция постоянно да е на индустриалната площадка, камерите непрекъснато да са свързани и директора на РИОСВ, за сметка на "Кроношпан". Детската градина в "Чолаковци" е на 1000 метра от завода, най-крайната улица на кв. "Бузлуджа" е на 722 метра от завода".

Много великотърновци се присъединиха към протестното шествие. Най-засегнати са хората от крайните великотърновски квартали, до които е заводът. Едни поискаха заводът да бъде затворен, други – да пусне в експлоатация филтрите за пречистване на изпусканите вредни емисии:

"Мирише ужасно, прахови частици. Постоянно има задимяване, живеем на 6 етаж в блоковете отсреща. Постоянно се виждат бълващите пари и отрови комини. Напълно съм наясно, че "Кроношпан" не може да спре да работи. Въпросът е, че филтрите, които трябва да използват, не функционират. Питам – кой разреши този завод на метри от жилищен квартал, от училище и детска градина", заявиха част от протестиращите пред БНР.

От "Кроношпан България" никой не излезе да се срещне с протестиращите. Тази сутрин от дружеството разпространиха ново писмено становище, в което се казва, че са подали, поисканото от екологичния министър, заявление за промяна на комплексното им разрешително за работа и твърдят, че непрекъснато инвестират в екология.