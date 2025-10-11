Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца

Днес пред Съдебната палата се провежда граждански протест под наслов "Гласът на народа срещу насилието над деца".

Тук има майки и млади хора, които призоваха родители, учители и граждани да се включат в протеста и да покажат, че обществото няма да остане безучастно като посланието е, че всяко дете да има право на сигурност и защита.

Поводът за протеста е случаят в детска градина "Радост" в Каблешково, където според подадени сигнали 4-годишно дете е станало жертва на физическо и сексуално насилие.

Майката вече е подала жалби в прокуратурата, а протестиращите настояват за най-строго наказание при доказване на вината. Освен това, искат камери в детските градини и психотестове за учителите.