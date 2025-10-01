Като във филм на ужасите: Разследват учителка за сексуално насилие над 4-годишно момиченце

Момиченце на 4 годинки разказва за сексуално, психическо и физическо системно насилие от учителка в детска градина в бургаското градче Каблешково.

Родителите на детето повече от 6 месеца търсят справедливост, но на този етап институциите мълчат, твърди разследващият журналист Тина Ивайлова, която първа раздуха ужасяващия случай в платформата си "Glasnews".

Кошмарът се развива в детска градина "Радост" в югоизточния град, който се намира между Поморие и Несебър.

Майката забелязва в детето си нетипична до този момент тревожност, отказ от хранене, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, както и категорично несъгласие да пристъпи прага на забавачката.

"Когато ѝ кажех: "Утре си на детска градина", тя се вцепеняваше парализираше се от ужас", разказва през сълзи майката на потърпевшето момиченце.

Бащата на детето разказа, че са били щастливо семейство, преди учителката Мариета Герова да унищожи психически момиченцето. Семейството има две дъщерички, а скоро са осиновили и момченце.

"Плачеше, спря да яде, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо генерално се промени и счупи в нея", ридае и бащата на детето.

Родителите разказват, че ноктите на детето били отлюспени:

"Това няма как да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче". Когато детето започнало да споделя, родителите изпаднали в шок. "Стискала я и краченцето, разказа, че ѝ е извивала ръцете, че я е удряла по главата. Тя се е молела на г-жа Герова да спре", сподели пред камерата на Ивайлова майката.

"Каза ми, че госпожата я е натиснала с ръка между краката. Имала е кръв. После я е заболял корема", разказва жената.

"Мамо, знаеш ли, че мен Герова ме целува с език в устата. Един път излезе от тоалетната със смъкнати гащи и си показа дупето", разказало вкъщи момиченцето за възпитателката.

Петя, майката на момиченцето, сподели, че семейството им ще напусне град Каблешково и ще търси нов живот другаде.

По думите на директорката на детската градина Афродита Данданова още след първите жалби Мариета Герова е била отстранена от работа. По време на снимките за разследването обаче тя е била в болничен.

Името на Мариета Герова не за пръв път попада в медиите. Стана ясно, че преди време е била директор в друга детска градина, а нейни полуголи снимки в социалните мрежи са предизвикали вълна от възмущение на родители. Тогава тя е отстранена от работа.

След като забелязват рана в интимната област, родителите водят детето в гинекологията на Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас. Заключението на медиците е, че детето има наранена цялост на химена.

"Мамо, виж какво ми направи Герова", казва детето на майка си и показва нараняванията си в интимната област.

"Имах кръв и ме заболя корема. И по гащичките ми имаше кръв. Леля Иринка, понеже е добра, тя ги изпра. Остави ги на радиатора да изсъхнат. После леля Иринка ми ги сложи", разказало момичето вкъщи.

„Status: Post contusio hymen“ означава състояние след контузия (нараняване) на девствената ципа.

Това може да се установи само и единствено при съдебно-медицински преглед, например в случаи на сексуално насилие, травма или друг вид въздействие върху гениталната област. Терминът описва, че има следи от травма върху девствената ципа, но не задължително да е пълно разкъсване.

В момента с детето работят активно психолози и терапевти.

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура - Поморие. Потвърждава го и директорката, която каза, че разследването е започнало още преди 10 месеца. Даданова е категорична, че трябва да се изчака държавното обвинение да си свърши работата, затова на този етап ще запази мълчание. Шефката на забавачката отрича да е казвала, че делото ще бъде прекратено, както се твърди в материала на Ивайлова.

След ужаса, който е преживяло детето, родителите са твърдо решени да напуснат град Каблешково и да търсят нов живот другаде.

РЕАКЦИИТЕ

Родители и граждани вече организират петиция под надслов „Справедливост за детето жертва на учителката Мариета Герова“, с която настояват институциите да предприемат незабавни действия. Можете да се подпишете ТУК.

„Г-н Главен прокурор, г-н Министър-председател, г-н Министър на вътрешните работи, гражданите подписали тази подписка се обръщат към вас с молба да се отнесете със специално внимание към случая с 4-годишното дете, станало жертва на физическо и сексуално посегателство от учителката Мариета Герова“, се казва в петицията.

*Внимание: видеото не е предназначено за хора със слаба психика