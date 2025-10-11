Погребаха с военни почести боцмана Стефан Иванов

Прокуратурата: Ще проверяваме чии са били терените, и кои са инвеститорите

С военни почести в последния му земен път, бе изпратен загиналия от потопа във ВС "Елените" граничен полицай Стефан Иванов.

Сред присъстващите на бургаските гробища бяха служители и на военновъздушните и военноморски сили, които са били приятели приживе на трагично загиналия боцман.

Стефан Иванов е бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец е подал молба за пенсиониране.

Боцманът сред четирите жертви, които взе бедствието.

Заедно с още двама свои колеги, с бордова лодка, граничните полицаи търсели бедстващи хора. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да се добере до суша, където им е оказана помощ. Въпреки усилията на медиците обаче, 57-годишният полицай починал.

Междувременно прокуратура и полиция иззеха всички документи за строителството на "Елените", от Община Несебър, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.

Ще проверяваме и чии са били терените, и кои са инвеститорите, казаха пред "Труд news" от прокуратурата.