Росен Желязков пред ГЕРБ-Шумен: Стабилността на управлението е гаранция за развитието на общините и регионите

Финансовата стабилност на страната, повишаването на икономическия растеж и доходите на хората, както и гарантирането на евроатлантическата ориентация на България са сред основните приоритети, заради които ГЕРБ реши да даде своя мандат за създаването на настоящото правителство. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на среща със структурите на ГЕРБ от област Шумен.

В събитието участваха кметове и общински съветници от всички общини в областта, членове и симпатизанти на партията, както и областният координатор на ГЕРБ -Шумен Любомир Христов, министърът на отбраната Атанас Запрянов и председателят на МГЕРБ Георги Владов.

„Нашата основна цел е да осигурим стабилност и предвидимост, както за хората, така и за бизнеса. Само така можем да гарантираме устойчивото развитие на регионите и да продължим модернизацията на страната“, заяви премиерът Желязков.

В тази връзка министър-председателят обяви, че до края на годината ще бъдат разплатени 450 млн. лв. към общините по инвестиционната програма. „Тези средства са насочени към ключови инфраструктурни и социални проекти, които пряко подобряват условията на живот в населените места. Целта е всяка община да има реален достъп до финансиране и възможност да реализира приоритетите си“, подчерта Росен Желязков.

Той допълни, че членството на България в Еврозоната е стратегическа национална цел, зад която стоят всички партии, подкрепящи управлението. „Еврото ще изиграе решаваща роля за стабилизирането на публичните финанси и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика“, каза министър-председателят. По думите му правителството чрез всички контролни органи следи внимателно за спекулации в цените и поскъпвания. „Няма да допуснем необосновано повишаване на цените. Всички спекулации ще бъдат санкционирани с пълната строгост на закона“, заяви премиерът. Росен Желязков коментира, че дълготрайният ефект и ползите от членството в общия европейски валутен и пазарен съюз ще се усетят в края на първото полугодие след въвеждането на еврото. „През този период всички - правителството, нашите структури и мислещите хора, имаме голямата отговорност да разясняваме ползите от еврото и да противодействаме на дезинформацията“, подчерта той.

В рамките на срещата министър-председателят коментира и необходимостта от ускоряване на инфраструктурните проекти в региона. „Недовършената АМ „Хемус“ и липсата на модерни транспортни връзки с южната част на страната са основната причина Шумен да не може да разгърне напълно потенциала си като високотехнологичен, образователен и индустриален център“, заяви Желязков.

От своя страна министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че ГЕРБ е единственият гарант за недопускане на промяна в евроатлантическата посока на България. „Това е признание от всички наши партньори в Европейския съюз и НАТО. Политическото лидерство на нашия председател Бойко Борисов и контактите му с европейските и световните лидери са гарант за последователната евроатлантическа ориентация на страната ни“, заяви министърът. „В същото време присъединяването към Еврозоната е още един гарант, че няма да има отклонение от този път. Повишаването на способностите на Българската армия и нейната модернизация са логичен и осъзнат избор на ГЕРБ и на правителството, защото във времена като днешните ние сме длъжни да гарантираме своите отбранителни способности“, добави Запрянов. Той посочи, че това е част от общите усилия на Европейския съюз и НАТО за сдържане на руската агресия и укрепване на сигурността в региона.

„Нашата обща отговорност като партия е повече да не позволяваме развитието на регионите в страната да спира, както през последните четири години. Всеки от нас, чрез своята работа и публичните си позиции, трябва да гарантира устойчивостта на управлението“, заяви в заключение премиерът Желязков.