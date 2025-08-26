В Девня започва петдневен празничен маратон

Родни звезди с концерти за рождения ден на общината

С петдневен празничен маратон, посветен на 56-годишнината от обединяването на селата Девня, Река Девня и Повеляново в един град, започва от утре в Девня, съобщиха от местната администрация. Тържествата ще се проведат в парк „Разсадника”, а началото им ще даде концерт на Братя Аргирови. В четвъртък вечерта на сцената ще излязат Мария Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, в петък ще пеят Румънеца и Енчев, а в събота - Кичка Бодурова.

Първият почивен ден по традиция ще бъде посветен на децата, за които от „Щура лаборатория” са подготвили игри, зрелищни научни опити, шоу с гигантски сапунени балони и среща с „жив” динозавър. Посетителите на парка ще се почерпят със спецалитети, подготвени от шеф Стефан Стефанов и екипа му, а ден по-рано ще могат да дегустират храни и напитки на местни производители от територията на Местна инициативна група „Девня-Аксаково”. Финал на празничната програма в неделя ще даде лятно кино с прожекцията на българския криминален филм „Киберпрестъпност”.