В дома на Раците настъпват промени, Козирозите срещнат неразбиране

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Около вас има неочаквани ситуации, които могат да ви извадят от зоната ви на комфорт. Това е сигнал да преразгледате навиците си и обстановката в дома ви, за да внесете повече хармония и ред в него. В любовта е добре да проявяте разбиране в отношенията ви с партньора ви. Чувствата ви един към друг са силни, но се изисква да вложите търпение и искреност, за да не се получават недоразумения. Финансите ви изискват предпазливост – отложете разходи и важни решения.

ТЕЛЕЦ

Периодът е благоприятен в много аспекти, но забавете темпото и отделете време за себе си и за емоционалния си баланс. Харизматични сте и имате желание за забавления, но пълнолунието ви създава вътрешно напрежение. В любовта не насилвайте отношенията с партньора си – позволете на нещата да се развиват естествено. Финансово отложете важни покупки и решения, за да избегнете грешки. В здравословен план разходките сред природата и спортът ще възстановят енергията ви.

БЛИЗНАЦИ

Позитивни сте и при вас идват ценни прозрения и нови идеи. Въпреки това не взимайте крайни решения, защото в дните на пълнолуние не е добре това да се прави. Избягвайте сериозни теми и напрегнати дискусии с любимия ви. Финансово е препоръчително да отложите големи покупки, договори и поемане на нови ангажименти. Творчески занимания, разходки, спортни активности или почивка ще поддържат добро здравословното ви състояние - нужни са ви вътрешно презареждане, баланс и спокойствие.

РАК

Мислите ви са насочени към семейството, дома и вътрешния ви свят, което ви подтиква към дълбок размисъл и преоценка. Пълнолунието във вашия знак ви насочва към обмисляне на промени, които ще внесат повече спокойствие, сигурност и хармония в ежедневието ви. В любовта проявете нежност към любимия човек – жестове на внимание към него ще укрепят връзката ви. Финансово не предприемайте действия и планирайте внимателно разходи си. Здравето ви изисква почивка, възстановяване и време за уединение.

ЛЪВ

Творческата ви енергия ви насочва към изкуство, вдъхновяващи занимания и нови идеи за развитие. Споделянето на време с любимия ви човек ви носи радост, но не бъдете обсебващи. Финансово отложете рискови покупки, нови договори и начинания, защото в деня на пълнолунието е добре те да се избягват. Здравето ви изисква внимание – потърсете алтернативни методи за поддържане на добър тонус като разходки и упражнения. Изразявайте емоциите си чрез творчество.

ДЕВА

Вниманието ви е насочено към дома ви и създаването на хармонична обстановка около вас, която да ви носи комфорт. Подходящ период е за подреждане и промени в личното ви пространство. В отношенията ви с любимия ви човек спокойствието и малките жестове имат повече значение от анализи и дълги разговори. Финансово е препоръчително да отложите сделките за по-благоприятен момент. Здравето ви изисква почивка. Не бързайте с решенията – дайте си време и се насладете на усещането за уют.

ВЕЗНИ

Енергията около вас е напрегната и може да ви изправи пред ситуации, които изискват търпение. Контактите ви с роднини или хора от миналото ви могат да отключат силни емоции. В любовта запазването на добрия тон и отстъпчивостта към партньора ви, ще предотвратят конфликти. Финансово не предприемайте действия и отложете важните решения за благоприятен момент. Обърнете внимание на здравето си - дистанцирайте се от стресови фактори - спокойствието е най-силният ви съюзник.

СКОРПИОН

Вниманието ви е насочено към уединение и спокойствие. Пълнолунието засилва емоциите ви и поставя акцент върху дома и семейството. Обвързаните е добре да подхождат деликатно към партньора си - спокойният им тон ще предотврати недоразумения. Финансово е препоръчително да отложите големи покупки и важни решения за по-подходящ момент. Здравето ви се подобрява чрез полезни навици и поддържане на емоционален баланс. Забавете темпото и се вслушайте в истинските си нужди.

СТРЕЛЕЦ

Необходимо е да забавите темпото и да преосмислите посоката си на действия. Идеите ви идват внезапно, но моментът не е благоприятен за решителни промени. Повече търпение и разбиране към половинката ви ще ви донесе по-добри резултати, отколкото необмислени и импулсивни постъпки. Финансово не поемайте нови ангажименти и отложете важните решения. Здравето ви се повлиява добре от творчески занимания, почивка и спорт. Истинската промяна започва отвътре, когато си позволите почивка.

КОЗИРОГ

Ще усетите напрежение и неразбиране от хората около вас, особено в социалната среда. Комуникацията изисква повече търпение, тъй като лесно могат да възникнат недоразумения. Обвързаните е добре да създадат уют и спокойствие в дома си - грижата и топлината към партньора ви, ще бъдат по-ценни от анализи и обяснения. По отношение на парите е препоръчително да избягвате всякакви рискове. Здравето ви изисква движение, спорт и освобождаване на натрупаното напрежение.

ВОДОЛЕЙ

Творческата ви енергия ви насочва към ценни идеи, които могат да изиграят важна роля в бъдещето ви. Пълнолунието носи напрежение в дома и семейството ви. В любовта се стремете към разбирателство с любимия - дайте му пространството, от което има нужда. Финансово не е подходящ момент за решения - отложете ги. Подкрепете здравето си чрез алтернативни методи, промяна в навиците и повече време за почивка. Създайте уют около себе си – вътрешният ви баланс зависи от средата, в която живеете.

РИБИ

Денят е благоприятен за вас, а интуицията ви насочва към правилните решения. Когато се доверите на вътрешния си глас, събитията започват да се подреждат с лекота. В любовта нежността и вниманието от любимия ви човек, ще ви донесе спокойствие и сигурност. По отношение на парите не предприемайте резки действия - сега не е момента. Здравето ви е стабилно, а уединението и почивките ще ви заредят допълнително. Разходките и времето за себе си ще възвърнат вътрешния ви баланс.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

