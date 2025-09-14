В част от училищата учебният ден ще започва по-късно, каза м инистър Вълчев

Ако учениците стават по-късно, ще са по-мотивирани

716 000 деца ще прекрачат училищния праг на 15 септември

Недостигат преподаватели по физика, химия и математика

"И в момента продължава записването на първокласниците, защото работи т.нар. Механизъм за обхват на децата в образователната система. Има деца, които още не са записани. Затова очакваме около 57 000 да бъдат първокласниците през новата учебна година. Това е по-малко от предходните години, но е проекция на общите демографски тенденции".

Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев по БНР. Той каза, че общият брой на учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година ще е около 716 000.

"За щастие, имаме и положителни промени, когато говорим за демографията - намалява склонността за външна миграция, по-голяма част от децата от ромски произход се включват в образование, повече от тях завършват и го отчете Евростат", отбеляза министърът.

Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден, обясни Вънчев. "Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това", добави той.

"Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища. Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема", посочи образователният министър.

Според него, ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати. "Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени", изясни той.

Близо 1500 училища и детски градини са ремонтирани през лятото. В около 250 от тях ремонтите няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради, каза още Вълчев.

"Вече няма недостиг на учители с начална и предучилищна педагогика. 30 души средно кандидатстват за едно място за учител по физическо", каза Вълчев.

Не така обаче стоят нещата с преподавателите по физика, химия и математика, посочи министърът. "Там са ни и най-слабите резултати".

Религията в училище няма да бъде задължителна, повтори министърът: "И в момента я има в българското училище, но като свободноизбираема и не във всяко училище. Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия. Има европейска препоръка от 2005 година, която насърчава изучаването й. Ще имаме час по възпитание в добро. Той ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религиозните празници".

Ние сме предложили едно дете да остава да повтаря първи клас единствено, ако не знае български език на комуникативно ниво, разясни още Красимир Вълчев.

"Колкото повече време прекарват в образователна среда, толкова по-добре. Не е добре децата да бъдат избутвани от клас в клас, но още по-лошо е да бъдат изхвърлени от системата".

Не сме се отказали от санкционните мерки, отказали сме се от оценката за дисциплина, посочи Красимир Вълчев. "Тя е силен инструмент, но има и негативни страни. Това, което предлагаме, е увеличаване на санкциите и по-лесното им налагане. В момента един учител няма достатъчен набор от леки санкции. Ще имаме повече предупредителни мерки".