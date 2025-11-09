Георги Павлов: Ще се погрижа на следващото събрание легендите ни да попаднат по право в УС

Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на следващото събрание такива хора да попаднат по право в УС. Това заяви пред предаването „Арена Спорт“ по БНТ1 събралият най-много гласове за Управителния съвет по време на Общото събрание на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов.

„Ивет Лалова има място в българската атлетика и тя го е намерила, председател е на Комисията на атлетите. Тя е легенда и винаги има място в леката атлетика, коментира Павлов фактът, че Ивет Лалова не беше избрана за член на УС. - Не можем да обвиняваме клубовете какво са направили – „Глас народен, глас божий“. За мен винаги е важно да има място за такива хора в Управителния съвет. Аз ще инициирам ново събрание, за да се промени Устава на федерацията, който е на повече от 30 години. В този Устав трябва да се направи мандатност и най-важното, което ще инициирам, е да се избира президент директно.“

Георги Павлов сподели и мнение за критиките, че в новия УС на БФЛА са попаднали сравнително непознати имена, в сравнение с легенди като Лалова и Тереза Маринова.

„Всички знаем коя е Тереза, коя е Ивет. Знаем кои са нашите звезди и легенди. Тереза се отказа, не се знае как щяха да гласуват хората за нея. Цветелина Кирилова също се отказа. Те са си го решили, аз не мога да се меся в техните решения. Човек трябва да прави избори, понякога са трудни, понякога лесни. Хората като Ивет е грозно изобщо да ги подлагаме на избор. Тя трябва да има запазено място в предложения от президента Управителен съвет“, добави Павлов.

Павлов каза, че лагери не трябва да има вече е леката атлетика и отношенията му с другия претендент за президентското място на БФЛА Иван Колев са много добри.

„С Иван Колев нямам никакво напрежение, ние сме в много добри отношения. Продължаваме да сме приятели и мисля, че хора като него имат място в атлетиката. От днес лагери няма, всички трябва да сме едно. Винаги бих го потърсил за съвет. Ние винаги сме имали прекрасни отношения и се надявам да ги запазим“, каза Павлов, като подчерта, че и благодарение на Иван Колев в изминалите три месеца дейността на БФЛА не е била нарушена.

Георги Павлов подчерта, че е независим и свободен човек, който ще работи да бъде президент на всички 126 клуба.

“През изминалите три месеца на управление доказах, че не деля клубовете на „наши“ и „ваши“. Няма да го направя и сега. За мен изборите свършиха вчера“, каза той.

Павлов сподели какви са приоритетите му за развитието на леката атлетика. Той насочи атлетическата общност, че е време за обединение и работа.

„Най-наболелият казус – само след 10 дни е бюджетът, който трябва да се вкара в ММС. Трябва да се говори с ММС, да се лобира за повече пари. Развитието на младите хора, подпомагане на атлетите. Моята работа като президент да подпомага младите атлети е да намеря спонсори, държавата в лицето на ММС, министерства на вътрешни работи и отбраната, да се намерят щатове, да се осигури достойно заплащане.

Медалите ще се върнат през клубовете. Благодарение на всички тези години атлетиката се развива благодарение на клубовете. Всички млади таланти са постижения на клубовете, а не на федерацията.

Ролята на федерацията за базите е многа малка, но с екипа зад теб трябва да натискаш, да се молиш пред държавата. Срамота е в София да няма стадион за лека атлетика. Но е крайно време е в атлетиката да се обединим и да започнем да работим. Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на следващото събрание такива хора да попаднат по право в УС“, заяви Палов.

„Акцентът след това Общо събрание не трябва да е на това, че е Ивет не е избрана. Крайно време да се обединим и да работим. Тя като председател на Комисията на атлетите има същите функции като член на УС. Имам общ език със всички и с всички съм в прекрасни отношения. Това, че имам 100 гласа от 126 клуба е показателно и голяма отговорност и казвам, че ще работя за това всички да сме заедно“, подчерта Павлов и също така благодари на домакините на Общото събрание – Асен Христов и СК „Свети Георги“, за организацията и старанието всичко да премине при прозрачност и честност.