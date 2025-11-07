От 30 до 40 евро за билет за европейското по волейбол в София

На цени от 30 до 40 евро ще се продават билетите за домакинските мачове на България от европейското първенство по волейбол догодина. Срещите са в столичната „Арена 8888“, а цените са закръглени в евро, тъй като от януари това ще е официалната валута и у нас.

Президентът на БФ Волейбол Любо Ганев даде символичен старт на продажбата, като си купи първия билет, а вече и всеки желаещ може да го направи в мрежата на „Eventim”. Родните национали имат пет мача от груповата фаза – от 9 до 16 септември последователно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и действащия шампион Полша. По-ниски са цените за деца от 7 до 18 г., както и за хора с увреждания. Дневните билети за двата мача от един ден са от 40 до 60 евро, пропуските за цялата групова фаза – от 360 до 420 евро, а билет за целия турнир – между 500 и 590 евро.

А дотогава любителите на волейбола ще могат да си припомнят славните мигове от „сребърното“ филипинското лято на фотоизложбата „Българска волейболна гордост“. Близо сто уникални снимки на изтъкнатите фотографи Бончук Андонов, Костадин Андонов и Диого Оливейра припомнят незабравимите мигове за момчетата на Джанлоренцо Бленджини по пътя към финала на световното първенство. Изложбата е съвместен проект на Столична община, фондация „София – европейска столица на спорта“ и агенция „СтартФото“.