Александър Николов най-полезен за месеца в Италия

Българският волейболист Александър Николов бе избран за най-полезен игра в италианската Суперлига за месец октомври, похвали се от клуба му Кучине Лубе Чивитанова.

Николов, който бе реализатор номер 1 на Световното първенство във Филипините, продължи страхотната си форма, като отбеляза 96 точки в първите четири мача на тима си - 80 точки през октомври. В този период големият син на Владимир Николов бе избран за най-полезен и в два мача - при победите над Гротадзолина в първия кръг и над Тренто в третия. В общото класиране за реализатор българинът за момента е на второ място след белгиеца Фере Регерс.

"Доволен съм от начина, по който започнахме сезона с Кучине Лубе Чивитанова. Наградата за най-полезен играч ме прави горд, тъй като тя е резултат на много жертви и работа. Това е значителна награда, който посвещавам на годеницата си Юлия, и е заслуга също на съотборниците ми. На тях им благодаря за подкрепата. За мен това е допълнителен стимул да давам най-доброто, което ще опитам и в мача срещу Верона в неделя", коментира Николов пред сайта на клуба.