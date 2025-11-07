Крадла от биатлона аут от спорта за месец

Дисциплинарната комисия на Френската федерация по ски (FFS) отстрани многократната световна шампионка по биатлон и олимпийска медалистка Жюлия Симон от Франция от тренировки и състезания за един месец, обявиха от централата.

Освен това тя трябва да плати глоба от 15 000 евро. Наказанието й влиза в сила от днес.

През юли 2023 година радиостанция RMC Sport съобщи, че Симон е заподозряна в използване на банкови карти, които не са нейна собственост, за извършване на онлайн покупки. Инцидентът е станал през лятото на 2022-а на състезание в Норвегия.

Срещу Симон са подадени две жалби, едната от които от нейната съотборничка, олимпийската шампионка от 2022-а Жюстин Бреза-Буше. Втората жалба е от анонимен служител на френския национален отбор. От картите са източени повече от 1000 евро.

През октомври 2023 година биатлонистката беше задържана, за да свидетелства по дело, свързано с измама, кражба и злоупотреба. По-късно тя е освободена след разпит.

29-годишната Симон има в кариерата си десет златни медала от Световни първенства. Тя е спечелила и сребро в смесената щафета на Олимпийските игри в Пекин 2022 и е носителка на Световната купа за сезон 2022/2023.