2000 бегачи на "Маратон Бургас" с благотворителна кауза за млад баща

2000 бегачи се включиха в спортния фестивал "Маратон Бургас 2025", който се проведе за втора поредна година, като за първи път максималната дистанция за състезателите бе 42 километра. Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра.

В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов, а в дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности.

Тази година бегаческият фестивал има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия.

Битката му тепърва предстои, и всички сме обединени около това да помогнем, коментираха бегачите в неделя.