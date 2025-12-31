Годишна прогноза за България от астролога на „Труд news“: Избори, хаос и бедствия вещаят звездите през 2026 г.

Положителни промени са възможни при правилни решения

Кардинален преход в страната

Няколко тежки планети ще сменят своите знаци

Първите по-сериозни предизвикателства ще започнат след февруари

Кардинални промени и големи преходи ще настъпят в България през 2026 година. Предсрочни парламентарни избори, хаос, природни бедствия и финансови трудности очакват страната ни, ако всички ние като нация не насочим енергията си към градивни цели.

Първите по-сериозни предизвикателства за България ще започнат след февруари - напрежение, свързано с финансовите ресурси; суша и безводие, но и възможни наводнения.

През февруари Сатурн окончателно ще влезе в Овен, а това изисква от нас поемане на отговорност към новото начало и към прекратяване на всички модели, които не работят.

След месец февруари Сатурн и Нептун ще бъдат в Овен - комбинация, която носи импулс за действие, лидерство, ново начало, но и затруднения. Кардинални промени се очакват след април, когато Уран преминава в Близнаци. Това вещае хаос, неочаквани събития и конфликти.

От месец май нататък са възможни политически избори и значителни промени в държавното ни управление.

Посоката, в която страната ни ще върви, зависи както от народа, така и от управляващите. Ако обществените действия се базират на добронамереност, чистота и отговорност, има потенциал промените да бъдат и положителни. Но ако енергията бъде погрешно насочена, и управляващи, и управлявани ще понесат последствията. Според аспектите на звездите причината е в Сатурн - тази планета държи сметка и при липса на отговорност, тя не оставя действията ни безнаказани.

Следващата година е ключова за обществото, тъй като няколко тежки планети ще сменят своите знаци, което носи мощна енергия за ново начало. Това начало обаче няма да бъде лесно - то ще изисква сериозна отговорност към бъдещето и ще бъде съпроводено от трудности.

Краят на 2025-а като период ни насочи към добродетелност, чистота на намеренията и духовно пробуждане чрез действия.

Възможно е да преминем по-леко през големите промени, които следващата година ще ни донесе, както и те да са положителни. За да се случи обаче това е важно действията ни да се основават на безусловна любов и чистота, според астрологичната прогноза на България за 2026-а.

Ново начало, промяна и рестарт

Нашето „утре“ зависи от действията ни днес

2026 година е под вибрацията на числото 1 - символ на ново начало.

Настоящата 2025 година е под вибрацията на числото 9. Това число се свързва със завършек, освобождаване от стари и неработещи модели, приключване на трудности и поемане на отговорност за промяна към по-добро. Именно тази енергия подготвя основата за предстоящата 2026 година, която пък е под вибрацията на числото 1 - символ на ново начало, промяна, рестарт и цялостно обновление.

2025-а беше белязана от влиянието на Плутон във Водолей, който изисква дълбока трансформация и поставя началото на важни процеси. Истинската сила на тези промени обаче ще се усети по-осезаемо догодина, тъй като действието на Плутон е постепенно и бавно.

Пълнолунието в Близнаци през настоящия месец донесе бунтарска енергия, силно напрежение и желание за промяна.

Пълнолунието е последно за годината и символизира завършване на цикъл, отхвърляне на стари, неработещи практики и освобождаване от всичко деструктивано.

Периодът е благоприятен за промяна и по-добро бъдеще, но носи и напрежение от мощната опозиция между Юпитер и Плутон. Плутон се свързва с масови събирания на групи, властови структури и манипулация, а Юпитер - с успехи и позитивизъм.

Ще бъдат разбулени тайни

Протести и политическа промяна

Момент на силно взаимодействие между Слънцето и Луната.

Нетърпимост към статуквото, протести, ескалация на общественото напрежение и бъдеща промяна на политическия модел у нас. Това показаха аспектите на планетите за месец декември, 2025 г.

Пълнолунието в Близнаци, което настъпи в началото на декември, съпроводено с нехармоничния аспект между Плутон и Юпитер, въздейства върху народа, върху неговото недоволство и умората му от досегашния начин на живот. Отприщиха се силно негативни, стаени емоции, което може да доведе до промяна в модела на управление на страната през 2026-а.

Моментът е изключително предразполагащ към изразяване на недоволство и търсене на промяна. През настоящата година Сатурн за кратко навлезе в знак Овен, което даде силен тласък за предстоящи промени и поемане на нови отговорности; след това Сатурн отново се върна в ретроградност и настъпи краткотрайно затишие на общественото напрежение, но с ясно усещане за предстояща трансформация.

Пълнолунието в Близнаци, което настъпи на 5 декември, предизвика напрежение и в същото време стана причина да се разбулят пазени тайни, наяве да излезе скрита информация. Това е момент на силно взаимодействие между Слънцето и Луната. Слънцето в Стрелец носи оптимизъм, философски поглед и стремеж към развитие. Луната в Близнаци, от своя страна, е свързана с информация, знания и обмен на познание. Когато тези две енергии се намират в напрегнат и нехармоничен аспект, това може да доведе до разкриване на тайни, скрити факти, както и до конфликти и спорове.

През този период планетите ни призовават към дисциплина, зрялост и лична отговорност с цел промяна към по-добър живот.