Големият бариерен риф в Австралия претърпява рекорден спад на коралите

Големият бариерен риф в Австралия е претърпял най-големия спад на кораловата покривка в два от трите си региона през последната година, показва изследване, публикувано в сряда, след масовото избелване на коралите, което е сред най-лошите в историята.

Австралийският институт за морски науки съобщи, че рифът е отбелязал най-големия годишен спад в покритието на коралите в северния и южния си регион, откакто мониторингът е започнал преди 39 години, като покритието на коралите е намаляло с между една четвърт и една трета след няколко години на стабилен растеж.

"Сега наблюдаваме повишена нестабилност в нивата на твърдата коралова покривка", каза Майк Емсли, ръководител на дългосрочната програма за мониторинг на института. "Това е феномен, който се появи през последните 15 години и показва, че екосистемата е подложена на стрес."

Wonder of the world in dire health.



