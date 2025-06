Горящи коли, гумени куршуми и сълзотворен газ: Хаос избухна по улиците на Лос Анджелис (ВИДЕО)

Трети ден продължават протестите в Лос Анджелис срещу ICE и депортацията на мигранти. Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп се принуди да изпрати националната гвардия, която да се справи с напрежението - ход, който разгневи губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.

Няколко превозни средства, обозначени като Waymo Driver SUVs, осигуряващи автономни пътувания без шофьор в Лос Анджелис, са били запалени.

Електрическите автомобили имат литиево-йонни батерии, за които полицейското управление на Лос Анджелис предупреди, че могат да „освободят токсични газове“.

Waymo беше принуден да преустанови услугите си в центъра на Лос Анджелис, „докато не се счете за безопасно“.

2000 военни пристигнаха н Лос Анджелис, като според Нюсъм, а и редица експерти, този ход е бил изключително опасен. Според губернатора Тръмп се опитва да "разпали" протестиращите, за да ескалира допълнително ситуацията.

"В момента се намирам в сърцето на центъра на Лос Анджелис и пред Столичния център за задържане. В мазето на този център за задържане все още има хора, задържани по време на имиграционни акции през последните няколко дни", разказва свидетел пред SkyNews. "Имиграционната и митническа служба (ICE) обикаляше работни места в целия град, събирайки хора, за които твърдят, че са нелегални имигранти. Някои от тях са задържани тук и затова виждате протестиращите да искат освобождаването им."

Свидетелят отбелязва, че се налага да носи противогаз, тъй като членове на националната гвардия са използвали сълзотворен газ и гумени куршуми срещу тълпата, разпръсквайки протестиращите.

"Можете да видите, че тук има много ясен гняв", казва той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че националната гвардия, изпратена в Лос Анджелис, ще гарантира „много строг ред и законност“, като същевременно остави отворена възможността за разполагане на войници и в други градове.

„Имате насилници и ние няма да им позволим да се измъкнат“, каза той пред репортери по повод протестите срещу акциите на имиграционните служби в Калифорния. „Мисля, че ще видите много строг ред и законност."

Американският президент говори пред репортери на пистата на летището в Мористаун, преди да се качи на борда на Air Force One, летящ за Кемп Дейвид.

