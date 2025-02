Граната, хвърлена в бар в Гренобъл, рани 12 души

Дванадесет души бяха ранени при хвърляне на граната в бар в град Гренобъл в Югоизточна Франция, съобщиха властите, цитирани от The Guardian.

Нападателят е влязъл в бара, който е бил пълен с клиенти, и е хвърлил граната, след което е избягал, без да каже нито дума, заяви прокурорът Франсоа Туре дьо Курси. Разследващите все още не са установили мотива, но не смятат, че става въпрос за терористична атака.

Twelve people were wounded tonight as someone threw a grenade into a bar in the city of Grenoble in southeastern France, the bar is in the Olympic Village neighbourhood, built when the city hosted the 1968 Winter Olympics.



