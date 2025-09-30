Грандиозно посрещане и чек за 520 000 лева за героите

Българските национали бяха посрещнати грандиозно на правителствения ВИП на летище „Васил Левски“. Спортният министър Иван Пешев връчи чек за 520 000 лева на българския отбор, който стана втори на световното първенство. Правителственият самолет излетя за Истанбул, за да вземе героите. Пред машината беше опънат червен килим, гвардейци отдадоха чест на състезателите ни.

Родители, приятели и десетки журналисти бяха сред посрещачите. Всички от отбора получиха по един венец. Усмивките не слизаха от лицата на видимо изморените от дългия път по оста Манила – София волейболисти. Сред посрещачите беше и заместник министър-председателят Атанас Зафиров.

„Тези момчета доказаха, че с дух, колектив и борбеност могат да постигнат всичко – коментира министър Пешев. - 55 години не сме стигали до такова класиране. Благодарих им за емоциите. Неописуемо е това, което изживя България. Успехът обедини нацията. Министерството на младежта и спорта е основен партньор на всички федерации. Връчих им премия от 520 000 лева.“

„Тепърва осъзнаваме какво се случи – каза капитанът Алекс Гроданов. - Бяхме се абстрахирали от всички медийни изяви и социалните медии. В последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България. Това е най-голямата награда за нас. Ние сме толкова млади, че не сме си и представяли такова посрещане. На слизане от самолета казах на треньора, че се чувствам като 15-годишно дете, което не осъзнава какво се случва. Пълни ми душата радостта на отбора. Всеки един от нас ще си отиди вкъщи, за да види първо близките си. Отборната игра е ключът към успеха. Това е най-важното нещо. Италия е отбор с много успехи и повече от опит. Надиграха ни на финала. За мен остава горчивина. Все пак е финал. В кръвта на спортистите е заложено да се борят до края. Посрещането в София отмива горчивината. Много работа ни чака. Единствената ни цел е да продължаваме да работим по този начин. Работа, работа и пак работа – всеки ден. Това, което се случва сега, ще отмине. Главите ни трябва да останат хладни.“

„Не сме очаквали такова нещо, само чувахме от нашите близки за емоциите на хората в България – добави Мартин Атанасов. - Тепърва ще го разбираме през деня. Голямо благодаря на всички фенове. Да продължават да ни подкрепят така. Това е само началото на този отбор. Най-щастливият момент беше, когато се класирахме на финала. Отпразнувах един от най-хубавите си рождени дни. На 29 години съм най-опитният. Досега бях един от най-младите. За мен е удоволствие да играя в този отбор. Мога да изкарам още няколко години без никакъв проблем.“

„Когато излязохме първи в групата, повярвахме, че можем да постигнем нещо голямо – каза най-добрият реализатор Александър Николов. - Имахме по-лек поток от Италия и Полша, но това е част от спорта. Спечелихме шест поредни мача и се радвам на постигнатото. Прекрасно е посрещането. Насълзиха ми се очите, когато видях близките си, всички хора, които ни чакат. Страхотно е. Най-важен е медалът на врата ми, който е благодарение на целия отбор. Заслужихме успеха с много работа.“

„Въобще не си представях такова представяне – рече Симеон Николов. - Сега разбираме какви са били очакванията и колко сме ги надвишили. Феновете във Филипините подкрепяха най-много България. Това ни помогна да побеждаваме. Тепърва искам да надграждам. Обещал съм на себе си и на всички, които ме подкрепят, че това е началото за мен и националния отбор.“

„Всички си даваме сметка до къде стигнахме – коментира треньорът Джанлоренцо Бленджини. - В следващите дни ще придобием представа за мащабите на успеха. Всички трябва да сме горди. Този процес започна преди една година. Да се насладим на постигнатото и да се справим с това, което ни предстои. За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди година. Тогава избрах тези състезатели. Слушал съм препоръки, но аз решавам за всеки един по един. Групата е много специална. Те са готови да дадат всички от себе си. Усетих, че нещо може да се случи, когато победихме на полуфинала. Обрах плодовете от труда на една млада група, на най-младия отбор на световното първенство. Не трябва да променяме отношението към работата. Вече всички ще се страхуват от нас. Никой няма да ни гледа като аутсайдери. Това е горивото, което трябва да използваме, за да бъдем фактор в следващите години. Не трябва да променяме целите и да запазим баланса. Ще се развиваме, ако продължим да работим по същия начин. Иначе ще се получи обратния ефект и някои ще кажат, че твърде рано сме спечелили медала. Групата от състезатели показа, че може да даде над 100 процента от това, което може. Това трябва да е техният подход. Момчетата си заслужиха да изживеят това, което постигнаха. Нека се насладят на любовта на хората. Нека не говорим, че трябва да печелят всичко възможно. Сега основната ни цел е да се класираме за Летните Олимпийски Игри в Лос Анджелис. Пътят е много дълъг. Вече всички познават нашата игра. Много ще е трудно да поддържаме това ниво.“