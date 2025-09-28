Любо Ганев показа пътя за спорта

28 септември ще остане исторически за България. Днес всички разбираме вече не само от политика и футбол, но и от волейбол. Безпрецедентно трите национални телевизии даваха финала на световното първенство България – Италия, подарен им безвъзмездно от А1. Друг е въпросът защо никоя от тях не повярва и не се бори за правата на целия турнир, а чакаше подвизите на Джанлоренцо Бленджини и компания.

В разкъсваната от политически, икономически и спортни скандали държава волейболът се превърна в бялата лястовица. А тя си има име – Любомир Ганев. Най-популярното лице в най-успешния ни колективен спорт нямаше резултати като днешните. Но днес най-много се гордее с работата си за пет години и половина.

Любо спечели изборите за президент на федерацията в най-тежкото възможно време. Дългове надничаха нахално от всеки ъгъл на офиса на централата в парк-хотел „Москва“, а в деня на общото събрание – 13 март 2020 година България обяви тотален локдаун заради коронавируса. В критичната ситуация Ганев не само не се уплаши, но и се амбицира. Стратегията му никога не е била да играе „one man show“ (в превод – да прави всичко сам), както го правеше в залата като състезател. Ганев събра около себе си хора от бизнеса като Давид Давидов и Илия Динков, от политиката като Петър Кънев. Заобиколи се с легенди от своето време като Николай Иванов, Владимир Николов и Евгени Иванов.

Лупо или Вълка, както го наричаха с респект в Италия, не си върши обаче сам работата. Нищо, че му е дебел врата. По негова воля последната дума винаги има Управителният съвет. И всеки във волейбола днес си знае мястото, има си задачите и ги следва.

Мото на Ганев е, че ще почука на всяка врата за помощ, ще покаже на всеки, че българският волейбол може да бъде стратегически партньор. Не спонсор, а именно партньор! През новата седмица едва ли ще остане важен човек в държавата, който да не кани и да не се среща с българските герои. И това е благодарение на Ганев, който не дели властимащите на цветове, а е готов да седне на масата с всеки.

Инфраструктурата във волейбола не се различава от останалите спортове. Но ръководството на българското гигантисимо имаше ясна цел от първия ден – приоритетът в работата да е насочен към подрастващите. За 5 години и половина при неговото управление България постигна безпрецедентни в историята ни успехи. Само тази година наши отбори се класираха на финалите на 6 световни и 2 европейски първенства! Нещо немислимо за всеки друг спорт. Цяла България тръпнеше в битката за златото на националите, но през тази година в първи път в историята страната ни ликувахме със световна титла при жените под 19 години. Същият този тим през 2024-а стъпи и на беше европейския трон! Димана Иванова беше най-добрата на двата турнира, Александър Николов е безспорният №1 в Манила, без да е навършил 22 години! Пътят на двамата към признанието е като под индиго.

През 2025-а наши отбори станаха четвърти, шести и десети на световни първенства! Това е истинско чудо с марка „български волейбол“. С някои изключения почти същият мъжки отбор, за който цял свят днес говори, миналата година стана втори на европейското първенство под 20 г. През 2023-а също част от тях бяха трети в света под 21 г. Последователност, последователност и пак последователност!

Благодарение на връзките си в световния волейбол Ганев привлече от Италия доказани имена. Треньорите Джанлоренцо Бленджини, водил родината си на финал на олимпийски игри. Както и Лоренцо Мичели за жените, печелил два пъти Шампионската лига. Не трябва да се подминава името на Андреа Буратини, при когото в Левски изгря звездата на Симеон Николов. Идеята на Ганев е именно покрай тях да се учат млади българи, заради които се правят непрекъснати семинари – треньорски и съдийски. Така Ивайло Иванов беше издигнат до рефер от най-висок ранг, който ръководи 9 мача на Париж 2024, както и финали на Шампионската лига и Междуконтиненталната купа. Само два пъти последните години федерацията направи грешка за големи първенства. Първата беше за мъжкото европейско през 2023-а във Варна. Под знамената бяха събрани именити волейболисти с треньор Пламен Константинов, но в преклонна спортна възраст и нещата не се получиха. По същия начин единственият ни провал на световно първенство тази година беше при жените, където Антонина Зетова опита да събере три поколения състезателки и си тръгнахме от Тайланд с… три загуби. При Мичели станахме седми в Европа и италианецът държеше да играе само с млади в мисия Лос Анджелис 2028. Точно както прави в момента Бленджини с мъжете, които са най-младият отбор на световното първенство. Повечето членове на УС бяха срещу Мичели и за Зетова, което означаваше – глас народен, глас божий.

Любо Ганев, изключително успешен бизнесмен в различни области, е знаменосецът на българския волейбол не само като ръководител на федерацията. Легендата е вицепрезидент на европейската конфедерация CEV и член на административния борд на международната FIVB. И всяка година България кандидатстват успешно за големи първенства – тази година приехме кръг от Лигата на нациите, догодина сме домакини на европейско за мъже. Всичко това запалва искрата на градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и всеки иска да е следващият.

Българският спорт начело с футбола обожава да се оправдава. Любо Ганев и волейболът не заровиха глава в пясъка, а потърсиха как нещата могат да се получат. Равнис по тях!