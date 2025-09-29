Среброто не е краят, а началото за волейболните национали

Със сребърните медали след загубата с 1:3 на финала от Италия завърши световното първенство във Филипините за мъжкия национален отбор по волейбол. Но не и пътят на тази група момчета на голямата сцена, който всъщност едва сега започва.

Точно това каза звездата на италианците Симоне Анцани на либерото Дамян Колев, докато двамата се разминаваха при поздравите на мрежата след мача. Трогнат от сълзите на българина, който спаси всичко, което можеше на цялото първенство и финала, но това се оказа недостатъчно за златото.

На Ботуша се оказаха щедри в триумфа си за втората поредна титла и отбелязаха успеха на своя сънародник Джанлоренцо Бленджини начело на българите. В хвалбите си към собствения наставник Фердинандо де Джорджи нарекоха финала „сблъсък на учениците на Хулио Веласко“.

„Николов е шампион, бяхме в опасност само когато той сервираше – пък бяха част от суперлативите по адрес на Александър Николов, този път от „Гадзета дело спорт“. - Той провокира някои колебливи отигравания на посрещане и срещу него дори тройна блокада не гарантира успех. Дори при 2:0 никой не си беше помислил, че България се е предала. Всички бяха гледали четвъртфинала със САЩ. Беше нужно просто Аспарухов да се присъедини към Николов с бомбите от сервис. Алекс продължаваше да играе като демон“.

Мондиалът бе първата изява на голямо първенство за тази селекция на „лъвовете“ под ръководството на Бленджини, който пое тима след злощастното европейско първенство във Варна през 2023 г. Тогава претърпяхме общо четири загуби с тази от олимпийския шампион Франция в елиминациите. Сега – само една, на финала от стария-нов световен шампион Италия.

„Адзурите“ надиграха убедително отбора ни, който за първи път на първенството не намери начин да се противопостави на съперника, поне в доста моменти от мача. Но на филипинска земя родните национали показаха предостатъчно стръв за битка и се измъкнаха от почти всички завързани ситуации – още в груповата фаза срещу Германия и Словения, както и в драматичния четвъртфинал със САЩ, обърнат от 0:2.

При това с най-младия отбор на първенството, което е следствие от наложената политика на Бленджини. Целта пред него са олипийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., а за 2025 г. нямаше никакви конкретни изисквания за класиране. А второто място дори не ни „върши работа“, тъй като квоти за олимпиадата ще се раздават едва на следващото световно в Полша през 2027 г.

„Шегувах се с момчетата, че ако още през първата година станах световни шампиони, няма с какво да ги мотивираме – съгласен е и президентът на БФВолейбол Любо Ганев. - От федерацията сме длъжни да подсигурим нужните условия. За това състезание се готвехме четири години. Имаме цел на следващото световно първенство през 2027 г. в Полша, защото то дава три квоти“.

Той изпълни обещанието си към тима и заведе играчите на дискотека във филипинската столица след края на първенството. А утре тимът се завръща на родна земя и със сигурност празненствата ще продължат. Но... не като за последно. Това все пак не е краят, а само началото.