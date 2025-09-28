Наталия Киселова за българските волейболисти: Гордост, на световно ниво сме!

Председателят на парламента Наталия Киселова похвали представянето на националния отбор на България по волейбол, който заслужи сребърни медали на световното първенство във Филипините. Мачът завърши 3 на 1 гейма в полза на действащите световни шампиони.

"Първо бих искала да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата, е страхотен успех. И само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони", заяви Киселова след финала на националния ни отбор по волейбол.

"Гордост, защото има отбор, който се представя на световно ниво. Това е усилие на много хора. Пожелавам на момчетата да нямат травми, да продължат да се развиват", добави председателят на НС.

"От 2026 г . по програма за олимпийска подготовка ще бъдат включени и колективните спортове, така че да могат да се възползват в по-голям мащаб от Федерацията по волейбол. Резултатите, които показаха тази година и момичетата, и момчета са впечатляващи", каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Тя изгледа финала на световното на специално монтирания екран на стадион „Юнак“ в столицата.