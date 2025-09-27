Големият финал на световното по волейбол на екрани в София и страната

Финалът на световното първенство по волейбол във Филипините ще бъде гледан масово в страната на екрани по площади, стадиони и зали. Срещата е утре от 13,30 ч.

На площад „Св. Александър Невски“ гражданите ще могат да гледат заедно на живо мача, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината. „Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри, и най-важното – добро настроение”, допълниха те.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската Демократична Република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпва с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

"Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", написаха от Министерството на младежта и спорта.

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров. Утре от 13:00 часа входът на залата ще бъде свободен. Мачът ще започне тридесет минути по-късно — в 13:30 часа — и ще бъде прожектиран на голям екран. В залата ще бъде осигурено настаняване само в единия от секторите.

За всички присъстващи общината осигурява не само голям екран с професионално озвучаване и шатри, но и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат спокойно и заедно да се насладят на спортния празник.

Това е втори финал в историята на България, като в първия родният тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската демократична република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор губи с 2:3 във финалния двубой от финалната група и остава със сребърните медали от първенството на планетата.