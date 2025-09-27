Треньорът Бленджини: На работа сме, пътят продължава

За волейболистите ни работата за днес завърши с последната точка на Мартин Атанасов в полето на Чехия, но селекционерът Джанлоренцо Бленджини остава "зад волана". Веднага след мача той събра играчите, за да ги предупреди да не се отпускат преди утрешния финал. А самият той ще проследи втория полуфинал между Полша и родната му Италия, който ще излъчи съперника ни за златото утре.

"Сега сме на работа, пътят продължава, трябва да шофираме колата - заяви Бленджини. - Беше важно да им дам обратна връзка, че когато ги натисках, беше за добро, а не че просто ги натискам, за да се уморят. Искам да им благодаря за работата, за всичко. Това значи много. Беше много важно. Успяха да издържат на всички трудни моменти. Не можехме да играем по най-добрия начин днес, но бяхме концентрирани, търсихме различни решения и успяхме да стигнем до финала. Сега ще мислим за почивката и за утре. Много е важно какво ще бъде в главите ни".