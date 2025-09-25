Огромни българи на полуфинал

Огромни българи са на полуфинал на световното първенство по волейбол! В драма за историята победиха САЩ с 3:2. За пети път на мондиали при различни възрасти през годината сразихме Щатите! За място на финала идва битка с Чехия в събота!

България започна в състав: Симеон Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Александър Грозданов, Илия Петков и либерото Дамян Колев. В хода на двубоя като резерви се включиха Георги Татаров

Американците поведоха със 7:4 в началото на първата част и след това успяха да задържат силния си начален удар, което доведе резултата до 20:16. Финалното пробуждане в българския състав не успя да промени хода на събитията и САЩ поведе след 25:21.

Вторият гейм започна равностойно, но "трикольорите" отново изостанаха с 13:16 и 16:21, което позволи на американския отбор да вземе аванс в двубоя след 25:19.

Третата част стартира с преднина от 6:2 за България. Стабилните изяви в атака на водения от Джанлоренцо Бленджини тим продължиха и резултатът стана 17:13. След 25:17 българите останаха в двубоя, възползвайки се от грешките в състава на САЩ.

Играта вървеше точка за точка в дълги периоди от четвъртия гейм. Дългите и равностойни разигравания бяха печелени и от двата отбора. Стигна се до 22:22, но следващите три разигравания бяха спечелени от младия български състав, който се добра до тайбрек.

В него "трикольорите" показаха характер и натрупаха аванс от 6:3 и 9:5, но САЩ се върна в играта при 11:9. България получи четири мачбола при 14:10, но американците успяха да стопят част от разликата до 14:13 след успешна видео проверка. До крайното 15:13 се стигна след успешна атака на Илия Петков.

Александър Николов завърши с 29 точки за българския състав, а Аспарух Аспарухов добави още 12. Итън Чамплин реализира 17 точки за САЩ.

На полуфиналите в събота младият състав на България ще играе срещу Чехия. По-рано днес чехите победиха с 3:1 състава на Иран.