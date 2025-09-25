Легендата Карч Кирали: За този български отбор ще се говори

Старши треньорът на националния отбор по САЩ Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България след мача между двата отбора от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

България спечели срещата с 3:2 гейма, въпреки че губеше с 0:2, а Кирали заяви, че воденият от Джанлоренцо Бленджини тепърва ще постига по-големи успехи.

"Поздравления за България. Направиха страхотен обрат. Те бяха в много трудна ситуация. Те са отбор, за който тепърва ще се говори. Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такова нещо. За нас обаче това бе неприятно изживяване", каза американският селекционер, който минава за най-великия волейболист на 20-и век като има олимпийски титли в зала и в плажния волейбол, а на последните три издания на игрите извезде женския тим на САЩ до пълен комплект медали.

"Мисля, че догодина ще изглеждаме по различен начин. В отбора имаме опитни играчи, но ще интегрираме и по-младите. Тази година искахме да се представим силно на световното първенство, но смятам, че догодина ще изглеждаме още по-добре", завърши Кирали.