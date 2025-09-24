Зетова се оттегля като треньор на "лъвиците"

Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор на страната Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд.

"След проведени разговори с г-жа Зетова обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер", съобщиха от волейболната централа чрез официалния си сайт.

"БФВолейбол изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", се казва още в съобщението.

Воденият от Антонина Зетова женски национален тим на България завърши с три загуби на последното, четвърто място в група Е на Световното първенство в Тайланд и отпадна рано от надпреварата, нареждайки се на 27-а позиция в крайното класиране.