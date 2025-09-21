И класиците без медал от световното в Загреб

Среброто на Юлияна Янева остана единственият медал на българската борба от световното първенство в Загреб (Хърватия), след като и представители ни в класическия стил не стигнаха до отличията. Шансове за това имаше единствено Даниел Александров, който се завърна на тепиха, за да замени изпадналия в немилост олимпийски шампион Семен Новиков в категория до 87 кг. Дупничанинът, който иначе е депутат, стигна до репешажите за бронза, но там отстъпи с 1:4 на германеца Ханес Вангер. Преди това носителят на три медала от европейски първенства надви с 4:0 Едуардо Авендано (Венецуела), след което отстъпи с 3:11 на олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), когото Новиков надви на финала в Париж миналото лято.

Николай Вичев пък отпадна още на старта на кат. до 63 кг след 0:8 срещу украинеца Олександър Хрушин.