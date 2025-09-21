Тримуф за Верстапен, провал за Макларън в Баку



Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с "Ред Бул" спечели Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Нидерландецът, който потегли от първа позиция за първи път в кариерата си, водеше от началото до края на уличната писта в Баку и записа време 1:33:26.408 час.

Верстапен записа втори пореден успех след този на пистата "Монца", четвърти за сезона и втори в Баку след 2022 година.

"Този уикенд беше невероятен за нас. За нас победата тук отново е фантастична. В състезанието колата работеше добре. Беше доста лесно, защото принципно не е лесно тук, а днес е много ветровито. Радвам се, че нямаше твърде много коли за безопасност. Със сигурност последните два състезателни уикенда бяха невероятни за нас", каза Верстапен, който записа 67-а победа в кариерата си.

Втори в състезанието завърши Джордж Ръсел (Великобритания) с "Мерцедес" на 14.609 секунди, а трети е Карлос Сайнс-младши (Испания) с "Уилямс" на 19.199. За "Уилямс" това е първи подиум от 2021 година насам. Ръсел пък стигна до първия си подиум след Гран При на Абу Даби през 2024 година.

В топ 6 са още Кими Антонели (Италия) с "Мерцедес", Лиъм Лоусън (Австралия) с "Рейсинг Булс" и Юки Цунода (Япония) с "Ред Бул".

"Честно казано, не мога да опиша колко съм щастлив, колко е хубаво това чувство. Борихме се здраво през цялата година и днес доказахме, че когато имаме скоростта и всичко се получи, можем да правим невероятни неща. Не направихме нито една грешка и успяхме да победим много коли, които не очаквах да победя. Изключително се гордея с всички в "Уилямс". Ние сме във възход, вървим в правилната посока. Имахме много инциденти и сега разбирам защо това трябваше да се случи, за да ми даде този подиум", каза Карлос Сайнс-младши след надпреварата.

Лидерът в шампионата на Формула 1 Оскар Пиастри отпадна от състезанието, след като катастрофира още в първата обиколка.

Пилотът на "Макларън" тръгна на старта и веднага спря, а всички останали го подминаха, докато той се опитваше да потегли. Но след като се върна на пистата, Пиастри не успя да вземе завой номер 5 и се удари в бариерите.

Австралиецът, който водеше пред съотборника си Ландо Норис с 31 точки преди уикенда, стартира едва девети на стартовата решетка, след като също катастрофира в края на квалификацията за място в събота.

В генералното класиране седем кръга преди края на сезона Пиастри остава лидер с 324 точки, Норис, който днес финишира седми, е втори с 299, а Верстапен има 255 точки.

"Макларън" се надяваше да си осигури десета титла при конструкторите във Формула 1 и втора поред, но ще трябва да изчака до следващото състезание от календара - Гран При на Сингапур на 5 октомври.