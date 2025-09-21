Световното по лека атлетика в Токио завърши с порой и фарсове

С пороен дъжд и куп фарсове приключи световното първенство по лека атлетика в Токио. Силният дъжд се изля в последните часове на вечерната сесия и на доведе до спирането на двете останали дисциплини в секторите, след като няколко дискохвъргачи паднаха при опит за завъртане, а състезателките в скока на височина нямаше как да се засилят към летвата. Впоследствие надпреварата на скачачките бе подновена, но единствено полякинят Мария Жоздик успя да направи успешен опит (на 200 см), с което се добра до среброто, а титлата със същия резултат (отпреди дъжда) спечели австралийката Никола Олислагерс. Световната рекордьорка Ярослава Магучих (Украйна) и сръбкинята Ангелина Топич си поделиха бронза с по 197 см, след като не успяха да се засилят за успешен скок по мократа писта.

Успешно завършиха беговите дисциплини, като кенийката Лилиан Одира дори постави нов рекорд на световните първенства на 800 метра – 1:54,62 минути. САЩ спечели щафетите на 4 по 100 метра при мъжете и жените, които се проведоха по нетодам честни условия – заради козирката над трибуните външните коридори бяха значително по-сухи от вътрешните. На 4 по 400 м американският женски тим със Сидни Маклафилн-Леврон нямаше проблеми, но мъжете останаха втори след победителите от Ботсвана и с равно време с ЮАР. При това американската щафета бе вкарана във финала след контестация и допълнително бягане, тъй като ден по-рано отпадна в сериите.