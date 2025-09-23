Григор изнася лекция за дълголетието

Най-добрият български тенисист Григор Димитров бе поканен като тазгодишния специален гост-лектор на международния "Форум за дълголетието" в Санкт Мориц, Швейцария (St. Moritz Longevity Forum). Престижното събитие ежегодно събира водещи обществени личности, експерти, учени, нобелови лауреати и визионери на теми, свързани със здравето, човешкия потенциал и устойчивия начин на живот.

По време на събитието Димитров беше удостоен и с годишната награда "Шампиони на вдъхновението" (Champions of Inspiration). Наградата му бе връчена от основателя и директор на форума Кристина Майкъл.

"Известен със своята прецизност и неуморен ентусиазъм, Григор Димитров е пример за синергията между здраво тяло и дух в преодоляването на житейските предизвикателства“, беше част от представянето на гост-лектора от страна на организаторите.

Един от най-добрите тенисисти в света имаше възможността да разкаже по време на младежката сесия "Разговор с шампион. От корта към живота - уроци за устойчивост от една тенис звезда" как преодолява предизвикателствата, как постига устойчивост и каква, според него, е рецептата за постигане на дълголетие.

В разговора с младежите, Димитров сподели опит как да изграждат устойчивост, как да овладяват мислите си и да използват силата на ума, като подчерта, че щастието за него не е просто успехите на корта.

"Никога не съм мислил за щастието в смисъла на това, че просто искам да бъда щастлив. За мен една от основните ми цели винаги е била как да бъда в мир със себе си и да изпитвам вътрешно удовлетворение. Винаги съм правил това, което правя, чисто и просто, защото обичам играта, исках да постигна нещо в живота, и по пътя да дам добър пример. И едно нещо, което винаги се откроява в съзнанието ми е как майка ми винаги ми казваше: "Слушай, искаш да играеш тенис? Чудесно. Но обещай ми нещо, преди да станеш велик шампион, обещай ми да бъдеш добър човек". Това е нещо като стълбът на моето начало", каза Димитров.

Той допълни, че вижда себе си като човек, който се стреми да допринесе към цел, отвъд личните: "Винаги съм бил застъпник за спорта и възможността да помагам на младите, да имам някакво положително въздействие в техния живот. И за мен, знаете, това е възможността да имам своя фондация, да мога да продължа да играя тенис и да използвам това като платформа".

"Ако мога да помогна на по-младите, това ми носи не само много радост, но и, както казах, вътрешна удовлетвореност. Разбира се, ако мога да помогна на някого в живота, може би да му помогна да избегне някакви грешки или погрешни решения, това означава, че съм си свършил работата както трябва", добави Димитров.

Той говори и за момента на победата на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати през 2017 година.

"Същата вечер седях на стълбите в ресторанта, където всички празнуваха - семейството ми, приятелите ми и всички. Искам да кажа, трети в света след Роджър и Рафа, знаете, беше страхотно. Но после седнах и се замислих. Разбрах, че не искам да обвързвам пряко щастието с моите постижения в тениса".

С още примери той подчерта, че "високите очаквания винаги са били като мой приятел през цялата ми кариера, и винаги съм успявал да разбера едно нещо, а именно, че най-големите очаквания към мен винаги идват от мен самия, никога не идват от нещо или някой друг. Успях да разбера това доста рано", каза още той и добави, че това е било част от израстването му като тенисист и като човек, "защото не само, че изпитах много напрежение, много очаквания, но успя и да ме направи такъв, какъвто съм".

По време на форума младите участници имаха възможността директно да задават въпроси на тенисиста за това как се концентрира, как се справя със страха и приема несигурността, и да получат ценни съвети, които са съотносими към спорта и предизвикателствата на ежедневието.

"Никога не следвайте път предначертан от друг. Не следвайте пътят на никого, а бъдете себе си. Това вероятно е една от най-важните сентенции, в които вярвам. Може би съм малко пристрастен, защото съм минал през това и говоря от личен опит", подчерта той.

"Вярвам, че да бъдеш уязвим е една от най-големите сили, които можем да притежаваме. Няма значение дали си от по-младото поколение или си човек, който е преживял, и преодолявал трудности в живота. Мисля, че да можеш да бъдеш уязвим, да можеш да изразяваш себе си, това дава различна перспектива и, разбира се, да не си срамежлив или уплашен да потърсиш подкрепа", коментира още тенисистът.

Григор Димитров говори за устойчивостта и по отношение на социалните мрежи.

"Бях далеч от социалните медии за около 2-3 месеца и се чувствах чудесно. Сега отново съм в социалните мрежи и отново се чувствам чудесно" и поясни, че подходът му е приема коментари в мрежите "с мекота, вместо с гняв и негативизъм".