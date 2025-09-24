Италия срещу Полша на полуфинал на световното по волейбол

Отборите на Италия и Полша ще се изправят един срещу друг в полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Мачът ще бъде повторение на финала на последното световно първенство през 2022 година, в който Италия спечели в четири гейма.

За да стигнат до полуфиналите в събота и двата отбора записаха чисти победи в четвъртфиналите.

Световните шампиони се наложиха над Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма и взеха реванш за поражението си от същия съперник в груповата фаза. "Адзурите" бяха изключително убедителни във всеки елемент на играта и не допуснаха да има интрига в нито една от трите части на срещата.

Центърът Роберто Русо бе най-полезен за победителите с 12 точки, а Алесандро Микиелето и Матиа Ботоло добавиха съответно 11 и 10 точки за Италия.

За Белгия Фере Регерс завърши с 13 точки, а с 11 остана Сам Деру.

Във втория полуфинал от програмата за деня Полша надигра Турция с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). И тук сценарият се оказа напълно сходен, като Полша взе убедително първия гейм.

Единствената разлика дойде във втората част, в чийто край турците стопиха изоставане от пет точки до само една, но така и не се стигна нито до равенство, а още по-малко и до обрат и изравняване на геймовете.

В третата част поляците отвориха преднина от четири точки при 12:8 и до края без големия колебания я поддържаха, за да затворят мача след 25:19.

Вилфредо Леон бе най-резултатен за Полша с 13 точки, а Якуб Кохановски се отличи с 12. За Турция Адис Лагумджия приключи с 12 точки, а неговият брат Мирза Лагумджия остана с 9.

Утре са останалите два четвъртфинала от програмата на световното първенство. От 10:30 часа играят отборите на Иран и Чехия, а в 15:00 часа българско време е мачът между САЩ и България. Победителите от тези две двойки ще играят помежду си в полуфиналите в събота.