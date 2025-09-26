Волейболните ни национали в топ 4 в света – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България

България ще играе полуфинал срещу Чехия на 27 септември от 9:30 ч.

А1 и MAX Sport осигуряват безвъзмездно правата за телевизионно излъчване на полуфинала по bTV.

С огромна радост и в отговор на масовия интерес на феновете, А1 и MAX Sport ще предоставят безвъзмездно правата за излъчване и на полуфиналния мач от Световното първенство, в който участва българският национален отбор по волейбол на bTV. В случай че България се бори за титлата, финалният мач също ще бъде излъчен свободно за родната публика.

Отборът на Джанлоренцо Бленджини демонстрира увереност, кураж и сплотеност, с които спечели подкрепата на хиляди. Полуфиналният мач е момент, който може да промени спортната история на страната — искаме всеки фен да бъде част от тази вълнуваща глава. Полуфиналният сблъсък ще бъде България срещу Чехия и ще се проведе на 27 септември (събота) от 9:30 ч. Двубоят по традиция ще бъде излъчен и от MAX Sport 2, като студийната програма ще започне половин час по-рано.

„Това е момент, който обединява цяла България. За нас спортът е споделена емоция и с този жест правим още една крачка към истинските фенове. Така отбелязваме по специален начин 30-годишнината на А1 и изразяваме нашата дългогодишна подкрепа за спорта.“, коментира Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1 България.

В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.