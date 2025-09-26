България превърна САЩ в свой абонат

Малка България срещу великата сила САЩ. Във волейболно отношение това няма значение! Победата на героите на Джанлоренцо Бленджини в четвъртфинала на Световното първенство в Манила беше пета на мондиали през лятото. Каква драма и какъв успех!

Какво се случи в мачовете между България и САЩ досега? Епопеята започна на световното първенство за жени под 19 години в Осиек. Българските победиха Щатите в груповата фаза, но останаха втори след Полша. Героините ни минаха триумфално във всички следващи двубои. И стигнаха до нов мач със САЩ – за титлата! Отборът ни разгроми съперника с 3:1 и стана първият дамски тим на България във всички спортове, който става световен шампион.

Ако си мислите, че четвъртфиналът във Филипините сега беше драматичен, явно сте забравили за осминафинала в Ташкент. Мъжете ни под 19 години изиграха подобен двубой с малко по-различен изход. За разлика от сега нашите поведоха с 2:0 и допуснаха изравняване. Тайбрекът беше също толкова драматичен – 16:14. За съжаление тогава спряхме на следващото стъпало – 2:3 от Испания.

Дуелите ни със САЩ продължиха в Индонезия. Отново на осминафинал беше най-лесния ни мач срещу американци. Женският ни тим под 21 години разгроми Щатите с 3:0, давайки само 44 точки на съперника в целия мач.

Единственото ни поражение от САЩ през годината е на мондиала за мъже под 21 години в Китай. Там янките си върнаха за тежкото поражение и спечелиха с 3:0 в осминафинала.

Сега, на голямото световно първенство, България написа история. Никога преди Щатите не са повеждали с 2:0 на мондиал и след това са губили мач. И още нещо – за първи път в историята на волейбола световното първенство вижда четири европейски тима на полуфиналите – България, Чехия, Полша и Италия. Нашият Александър Николов е реализатор №1 преди последните четири мача със 119 точки. Трудно някой може да изпревари Алекс. Вторият и третият Фере Регерс (Белгия) и Хаджипур (Иран) вече отпаднаха.