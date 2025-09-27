Александър Николов: Ще опитаме да оцветим медала в злато

Александър Николов отново бе големият лидер на волейболистите ни с 31 точки, много от които от доста трудни положения при победата с 3:1 на Чехия, класирала "лъвовете" за финала на световното първенство във Филипините. Синът на легендата Владо Николов на практика си осигури и приза за най-добър реазизатор на мондиала, но значително по-важен и за него остава отборният връх, до който остава още една крачка.

"Не мога да повярвам, благодаря на всички - заяви Николов. - Много сме щастливи. Ще опитаме да превърнем медала в златен. Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след мача със САЩ. Така направихме днес. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато".