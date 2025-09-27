България на световен финал във волейбола!

Мъжкият национален отбор на България отново е на финал на световно първенство след 55 години! Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се класира за последния мач на мондиала във Филипините, след като надигра с 3:1 (20, -23, 21, 22) Чехия в първия полуфинал. Така тимът ни ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като през 1970 г. родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР.

България отново започна с обичайния състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. В хода на мача като резерва влезе Преслав Петков. Първата точка в мача бе за Чехия след сервис в аут на Илия Петков, но чехите ни върнаха жеста. В началото двата тима започнаха с размяна на точки, като съперникът първи взе аванс при 6:4, но след пусната топка на Симеон Николов и ас на Александър Николов България изравни при 7:7, а след това излезе напред с точка след това атака на по-малкия от братята Николови. Тимът на Бленджини поведе с 11:9 след успешна блокада на капитана Грозданов. България спечели още една брейк точка за 13:10 след атака в аут на Лукаш Вашина, което доведе до прекъсване за треньора на Чехия Иржи Новак. Тимът на Чехия направи три четири поредни точки при сервис на Ян Гълъбов, което изведе съперника до 15:14 и Бленджини поиска тайм-аут, за да даде инструкции как да се посреща сервиса на съперника. Ас на Аспарух Аспарухов доведе до точка преднина, а след това Алекс Николов донесе 17:15 за българския тим. Ас на Илия Петков отново донесе преднина от две за родния тим - 20:18, като последва ново прекъсване за Чехия. Последва блокада на Мартин Атанасов и аванс от три пункта. Ръстът Симеон Николов и негова контраатака гарантира 22:18. След атака на Аспарухов се стигна до четири геймбола при 24:20. Грозданов заби през центъра за 25:20.

Вторият гейм започна с точка за България след атака на Аспарух Аспарухов, а ас на Алекс Николов направи 3:1. Чехия направи успешна блокада срещу по-големия Николов за 3:3, а след това отново той сбърка при атака за аванс на съперника. Блок на Мони Николов направи 5:4 за България. Чехия поведе с 10:8 след атака на Ян Гълъбов в центъра. След блокада на Адам Зайчек се стигна до 12:9. При 13:10 Бленджини прекъсна играта преди сервис на Лукаш Вашина. Блокада на Алекс Грозданов върна една брейк точка за 12:14. Ас от хибриден сервис на Грозданов почти заличи разликата - 16:17. Блок на Симеон Николов донесе изравняването - 20:20 и прекъсване за Иржи Новак. При 23:21 за Чехия Бленджини взе тайм-аут. Ян Гълъбов направи атака през блокадата ни за 24:22. Блок аут на Вашина донесе успеха на Чехия във втория гейм с 25:23.

Третата част започна с точка на Патрик Индра за Чехия. Ас на Симеон Николов направи 2:1 за родния тим. Ас на Индра даде преднина на чехите за 5:4. Блок на Мартин Атанасов донесе обрат за българите - 7:6. Чехия направи три поредни точки след това. Атака на Алекс Николов направи пореден обрат - 12:11 за България. Блокада на Алекс Грозданов направи брейк точка - 14:12. Блок на Мартин Атанасов донесе 17:14 и прекъсване за треньора на съперника Новак. Блок аут на Алекс Николов направи преднината на България убедителна - 22:19. Иржи Новак взе и втория си тайм-аут за гейма. Последва и успешна атака на Аспарухов. Сервис на Индра в мрежата направи 24:20 за България и четири геймбола. Блокада на Алекс Николов направи 25:21 и тимът остана само на гейм от финал.

Четвъртият гейм започна с точка на втория диагонал на Чехия Марек Шотола. Блокада на Преслав Петков бе достатъчна за 2:2. Успешен блок на Алекс Грозданов даде преднина на българския тим - 5:4. Ас на Гълъбов от Чехия доведе до обрат. Блок аут на Вашина направи резултата 7:5 за съперника. След директен ас на Алекс Николов се стигна до поредното равенство - 7:7. Симеон Николов направи ас с над 120 км/ч. Грешка на Вашина донесе аванс от две точки за България - 18:16. Иржи Новак взе прекъсване. При 19:18 за родния тим Бланджини поиска прекъсване, за да разсея Вашина преди сервиса за Чехия. Бъркана топка за Чехия направи 21:18. Съперникът направи две поредни точки след блокада срещу Алекс Николов. Селекционерът Бленджини взе второто си прекъсване в гейма. Атака на Алекс Николов по блокадата и в аут доведе до 23:20. Нова атака на Александър Николов направи 24:21 и три мачбола. Стоил Палев влезе на сервис, но Чехия направи 22-ра точка. България затвори мача след 25:22.