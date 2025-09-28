Владо Николов за синовете си: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже

Още по темата: Световният шампион Италия срещу България на финала утре 27.09.2025 15:16

Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите, така да го кажем, това каза легендата на родния волейбол Владо Николов по БНТ.

"Ако трябва да съм абсолютно обективен и да съм реалист ние знаехме, че имаме силен отбор и преди Световното първенство. Знаехме, че сме в една много силна изравнена група, но в по-лесния поток. И практически не знаехме по какъв начин ще играят момчетата, но бяхме създали достатъчно предпоставки да ни се получат хубави моменти".

Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват - каза той.

На финала, каза той, ще играем с отбор, който е по-силен от нас, но пък самочувствието по време на турнира, добрата игра, показана от момчетата, ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас.

"Не съм говорил с момчетата нарочно, за да не ги разсейвам от това, което им говорят треньорите. Така, че въпреки, знаейки, че имам доста познания по темата волейбол - не се наемам да говоря с децата нарочно. Но това, което бих искал да им кажа, но не съм им го казал е следното: на този финал не трябва да правят нищо повече от това, което правиха от началото на турнира. Трябва да играят най-добрия волейбол, който имат и след мача да са убедени, че са дали всичко това, което биха могли да дадат по време на срещата. Ако не стигне - това означава, че трябва да се върнат в залата и да работят още повече за следващата година. Ако стигне - всички ще бъдем щастливи".

Аз ги наричам деца, допълни Владо Николов, "защото 10 от тези деца са минали през школата на "Левски" т.е. те са пораснали пред очите ми буквално".

Вече няма да им казвам деца, а "вече млади мъже, защото наистина по време на този турнир те станаха мъже", допълни той.