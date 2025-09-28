"Лъвовете" останаха "сребърни" - 1:3 срещу Италия на финала

България остана без своята първа световна титла в отборните спортове при мъжете, след като загуби с 1:3 (-21, -17, 17, -10) финала с Италия. Така „лъвовете“ останаха със сребро от мондиала във Филипините, но все пак спечели първия си медал от шампионат на планетата след бронза от Япония 2006.

Това бе едва вторият ни финал на световно по волейбол след 1970 г., когато загубихме от ГДР в София. И този път „лъвовете“ показаха, че имат сили да се опънат на световния шампион, който обаче знаеше какво трябва да направи, за да защити титлата си.

Александър Николов бе най-резултатният в първия си световен финал с 23 точки, с една по-малко заби Юри Романо, който бе с най-голям принос за триумфа на „скуадра адзура“.

Преди това Полша взе „бронза“ след победа с 3:1 (18, -23, 22, 21) над Чехия в малкия финал.