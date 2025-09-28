Президентът na БФВ Любо Ганев: Тези момчета направиха нещо велико

Тези момчета направиха нещо велико"", възкликна президентът на Българска федерация по волейбол Любо Ганев след финала на световното първенство

„Следващата ни цел е да станат шампиони – коментира президентът на федерацията. - Сигурен съм, че ще продължаваме така. Никой не е мечтал за такова нещо в последните години. Много съм горд с тези момчета, които вече са мъже. За мен волейболът е над всичко. Ще помагам, докато мога. Ще направим достойно посрещане за героите ни. Успехът е на цялата ни нация.“

„На световно ниво сме – възкликна председателят на парламента Наталия Киселова, която изгледа мача с фенове на видео стена на стадион „Юнак“. - Резултатите показаха, че момчетата и момичетата са впечатляващи. От 2026 година по програма за олимпийската подготовка ще бъдат включени и колективните спортове, така че Българската федерация по волейбол ще може да се възползва в по-голям мащаб.“