Демократите внесоха искане за импийчмънт срещу Доналд Тръмп

Конгресменът от Демократическата партия на САЩ Шри Танедар е внесъл искане за импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп, съобщи The Hill.

„Внесох обвинения срещу президента Тръмп. Когато игнорира Конституцията, Конгреса и съдилищата, той не се бори за Америка. Той я разрушава и застрашава нашата демокрация“, написа Танедар в социалните мрежи.

Конгресменът уточни, че е внесъл седем обвинения срещу Тръмп за различни нарушения. Сред тях са незаконни депортации и намаляване на финансирането за някои държавни агенции чрез Министерството на ефективността на управлението (DOGE) на Илон Мъск, без одобрение на Конгреса.

Танедар смята, че политиката на агресивни митнически тарифи на Тръмп е друга причина за импийчмънт. Според него, безпрецедентните мита са оказали отрицателно въздействие върху световната икономика.

Конгресменът говори и за натиска на Тръмп върху журналистите, нарушаването на Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото, намесата в работата на съдебната система, както и незаконното събиране на лична информация на граждани.

„Тръмп се опитва да концентрира неограничена власт и да разруши конституционните граници на президентството. В тази страна президентите не са крале. Това не е просто провинение, а престъпление, което води до импийчмънт“, заяви конгресменът.

Загрижеността сред демократите нарасна, след като Trump Organization пусна шапки „Тръмп 2028“ на уебсайта си след като президентът предположи, че може да се кандидатира за трети мандат, отбелязва The Hill.

„Ако подминем това, казваме, че президентът е над закона. Че Конституцията на Съединените щати е по желание“, отбеляза Шри Танедар.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC