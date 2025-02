Джей Ди Ванс защити Тръмп: Президентът борави с реалността

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити Доналд Тръмп, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американският му колега живее в "балон от дезинформация".

В публикация в X Ванс заяви, че продължаващата война е лоша не само за Русия, Украйна и Европа, но „най-важното е, че е лоша за Съединените щати“. Той подчерта, че заедно с президентът Тръмп многократно са казвали през последните три години, че войната „нямаше да започне“, ако Тръмп беше на поста – вместо бившия президент на САЩ Джо Байдън.

Ванс отбеляза, че Тръмп „се занимава с реалността“ и „фактите“, които според него включват, че САЩ запазват „съществено влияние върху двете страни в конфликта“.

Ето какво гласи цялата публикация на Ванс:

Моралистичният боклук за съжаление е риторичната валута на глобалистите, защото те няма какво друго да кажат.

В продължение на три години президентът Тръмп и аз изтъквахме два прости аргумента: първо, войната нямаше да започне, ако президентът Тръмп беше на поста. Второ, че нито Европа, нито администрацията на Байдън, нито украинците са имали някакъв път към победата. Това беше вярно преди три години, беше вярно преди две години, беше вярно миналата година, вярно е и днес.

И в продължение на три години притесненията на хора, които очевидно бяха прави, бяха игнорирани. Какъв е действителният план на Найл за Украйна? Още един пакет помощи? Наясно ли е с реалността на място, с численото предимство на руснаците, с изчерпаните запаси на европейците или с още по-изчерпаната им индустриална база?

Вместо това той цитира книга за Джордж Х. У. Буш от различен исторически период и различен конфликт. Това е другата валута на тези хора: разчитането на неуместни истории.

Президентът Тръмп борави с реалността, което означава боравене с факти. И ето някои факти:

Първо, макар сигурността на нашите западноевропейски съюзници да се облагодетелства значително от щедростта на Съединените щати, те следват вътрешни политики (относно миграцията и цензурата), които обиждат чувствителността на повечето американци, и отбранителни политики, които предполагат непрекъснато прекалено разчитане.

Второ, руснаците имат огромно числено предимство в жива сила и оръжия в Украйна и това предимство ще се запази независимо от по-нататъшните западни пакети за помощ. Отново, помощта тече *в момента*.

Номер три, Съединените щати запазват значителни лостове за влияние и върху двете страни в конфликта.

Номер четири, прекратяването на конфликта изисква разговор с хората, участващи в започването му и поддържането му.

Номер пет, конфликтът постави - и продължава да поставя - удар върху инструментите на американското държавно управление, от военни запаси до санкции (и много други). Вярваме, че продължаващият конфликт е лош за Русия, лош за Украйна и лош за Европа. Но най-важното е, че е лош за Съединените щати.

Предвид горните факти, трябва да се стремим към мир и трябва да го преследваме сега. Президентът Тръмп участва в това, той спечели в това и е прав за това. Мързелива, неисторическа глупост е да се атакува като „умилостивяване“ всяко признание, че интересът на Америка трябва да отчита реалностите на конфликта.

Този интерес – не морализъм или историческа неграмотност – ще ръководи политиката на президента Тръмп през следващите седмици.

И благодаря на Бога за това.

This is moralistic garbage, which is unfortunately the rhetorical currency of the globalists because they have nothing else to say.



For three years, President Trump and I have made two simple arguments: first, the war wouldn't have started if President Trump was in office;… https://t.co/xH33s6X5yf