Ракета на SpaceX се взриви по време на тестове в Тексас (ВИДЕО)

Мегаракета Starship на американската компания SpaceХ, собственост на милиардера Илон Мъск се взриви снощи в Тексас по време на тестване, изпращайки огнено кълбо високо в небето,предава AP.

От компанията подчертаха, че при инцидента няма няма пострадали.

Местните власти в окръг Камерън (Тексас) потвърдиха информацията.

"По време на рутинно статично изпитание в Starbase, Тексас, Starship 36 на SpaceX претърпя катастрофална авария и експлодира За щастие, към момента не са съобщени ранени. Бързо бяха въведени аварийни протоколи и се води разследване за установяване на причината за инцидента“, уточниха те.

В изявлението на компанията на Мъск се казва, че ракетата "звезден кораб“ е експлодирала, докато се е подготвяла за десетия тестов полет в Starbase, площадката за изстрелване на SpaceX в Южен Тексас..

"По време на операцията около обекта е поддържана зона за сигурност и целият персонал е в безопасност“, се казва в изявление на Платформа X.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…