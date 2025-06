Доналд Тръмп: Много съм разочарован от Илон Мъск

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „много разочарован“ от критиките на Илон Мъск към неговия мегазаконопроект, т.нар. „One Big Beautiful Bill Act“ („Един голям красив законопроект“), добавяйки, че не знае дали приятелството му с бившия му съветник милиардер ще оцелее.

Мъск призова последователите си в социалната мрежа "X" да се свържат с членове на Конгреса и да поискат да се ​​отхвърли законопроектът. “Kill the bill” ("Убийте закона"), написа Мъск.

„One Big Beautiful Bill Act“ е амбициозен законодателен пакет, който цели да изпълни обещанията на Тръмп за данъчна реформа, гранична сигурност и намаляване на федералните разходи. Въпреки че предлага значителни данъчни облекчения и потенциален икономически растеж, той предизвиква противоречия заради увеличаването на националния дълг и съкращенията в социалните програми, които могат да навредят на уязвимите групи.

Тази вечер, в изявление в Овалния кабинет, докато германският канцлер Фридрих Мерц седеше мълчаливо до него, Тръмп се изказа остро срещу шефа на SpaceX и Tesla.

„Вижте, Илон и аз имахме чудесни отношения. Не знам дали ще продължат да бъдат такива. Бях изненадан“, каза Тръмп.

„Пак щях да спечеля Пенсилвания, независимо от Илон... Много съм разочарован, защото Илон познаваше вътрешните механизми на този законопроект по-добре от почти всеки друг тук... И изведнъж той има проблем. И го разви, едва когато разбра, че ще намалим стимулите за електрически превозни средства“, добави Тръмп.

Мъск отвърна минути по-късно в социалната си мрежа „X“, като написа, че твърденията на 78-годишния президент, че е имал предварителна информация за законопроекта, са „неверни“.

„Лъжи, никога не ми показаха този законопроект и той беше приет толкова бързо посред нощ, че почти никой в ​​Конгреса нямаше време да го прочете“, написа той.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g