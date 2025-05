"Бях разочарован": Илон Мъск критикува "големия, красив закон" на Доналд Тръмп

Илон Мъск заяви, че е „разочарован“ от цената на законопроекта за бюджетно съгласуване, т.нар. „One Big Beautiful Bill Act“ („Един голям красив законопроект“), приет от републиканците в Камарата на представителите миналата седмица и подкрепен от президента Тръмп. Милиардерът наскоро се оттегли от ръководството на Министерството на правителствената ефективност (DOGE).

„Честно казано, бях разочарован да видя огромния законопроект за разходите, който увеличава бюджетния дефицит, а не го намалява, но и подкопава работата, която екипът на DOGE върши“, каза милиардерът в интервю за „CBS Sunday Morning“.

„One Big Beautiful Bill Act“ е амбициозен законодателен пакет, който цели да изпълни обещанията на Тръмп за данъчна реформа, гранична сигурност и намаляване на федералните разходи. Въпреки че предлага значителни данъчни облекчения и потенциален икономически растеж, той предизвиква противоречия заради увеличаването на националния дълг и съкращенията в социалните програми, които могат да навредят на уязвимите групи.

"I think a bill can be big or it could be beautiful. But I don't know if it could be both."



