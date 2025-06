Доналд Тръмп отбеляза рождения си ден с военен парад, тълпата му пя "Честит рожден ден" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие във Вашингтон мащабен военен парад в чест на 250-годишнината на американската армия.

Associated Press (AP) изброи, че в него са участвали над 6000 военнослужещи, които са марширували във военни униформи от различни периоди от историята на САЩ, както и около 130 единици военна техника.

Парадът завърши със залпове от 21 артилерийски оръдия.

Президентът, обръщайки се към парада, заяви, че "армията на САЩ пази нашата свобода, вие ни правите силни и тази вечер накарахте всички американци да се гордеят с вас".

Парадът съвпадна и с рождения ден на Тръмп, затова шумната тълпа, присъстваща на събитието, се обедини, за да изпее „Честит рожден ден“ на президента - след като той нарече Америка „най-горещата страна в света в момента“.

Тръмп, който навърши 79 години в събота, произнесе около осемминутна реч, в която се похвали с куража и силата на американските въоръжени сили.

„Ако заплашвате американския народ, нашите войници ще дойдат за вас“, каза главнокомандващият. „Няма земна сила, по-могъща от смелото сърце на американските военни или парашутист от армейските рейнджъри, или зелена барета. Те са най-добрите. Те са най-добрите от Бънкър Хил до Сан Хуан Хил, от Гетисбърг до Гуадалканал, от Йорктаун до Шайло и от окопите на Аргон до планините на Афганистан, армията е изковала наследство от несравнима смелост, неописуема жертва.“

Тръмп също така защити цената от около 45 милиона долара за мащабния военен парад във Вашингтон.

„Всяка друга държава празнува своите победи. Време е и Америка да направи това“, каза той.

Близо тричасовото събитие завърши с пищно фойерверк шоу над Националния мол, съпроводено от „The Army Song“.

